В Курской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер
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«Наша задача — до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъёма заболеваемости», — цитирует РИА Новости заместителя губернатора Андрея Белостоцкого.
Он предложил «обязать работодателей обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против коронавируса».
Как уточняется, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих.
«Предлагаю это постановление принять в действие с 1 июля», — добавил Белостоцкий.
Отмечается, что в ходе заседания оперштаба губернатор Роман Старовойт поддержал данное предложение.
Ранее главный санврач Тамбовской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников из ряда сфер деятельности.