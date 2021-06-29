В Курской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер

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Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.
В Курской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер
  • Reuters

«Наша задача — до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъёма заболеваемости», — цитирует РИА Новости заместителя губернатора Андрея Белостоцкого.

Он предложил «обязать работодателей обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против коронавируса».

Как уточняется, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих.

«Предлагаю это постановление принять в действие с 1 июля», — добавил Белостоцкий.

Отмечается, что в ходе заседания оперштаба губернатор Роман Старовойт поддержал данное предложение.

Ранее главный санврач Тамбовской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников из ряда сфер деятельности.

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