В Подмосковье заготовили почти 58 тонн донорской крови в 2021 году

В Московской области заготовили почти 58 тонн донорской крови в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отметила глава ведомства Светлана Стригункова, всего в учреждениях областной службы крови проведено около 88 тыс. донаций.

«Важно, что более 90% из них — на безвозмездной основе», — сказала она.

По словам министра, донорская кровь, например, нужна тем, кто пострадал в ДТП, получил сильные ожоги и тяжёлые травмы, страдает от онкологических заболеваний.

Ранее руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ, врач Дана Павлова в беседе с НСН рассказала о пользе донорства крови.