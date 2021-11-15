В Подмосковье заготовили почти 58 тонн донорской крови в 2021 году

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В Московской области заготовили почти 58 тонн донорской крови в 2021 году.
В Подмосковье заготовили почти 58 тонн донорской крови в 2021 году
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отметила глава ведомства Светлана Стригункова, всего в учреждениях областной службы крови проведено около 88 тыс. донаций.

«Важно, что более 90% из них — на безвозмездной основе», — сказала она.

По словам министра, донорская кровь, например, нужна тем, кто пострадал в ДТП, получил сильные ожоги и тяжёлые травмы, страдает от онкологических заболеваний.

Ранее руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ, врач Дана Павлова в беседе с НСН рассказала о пользе донорства крови.

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