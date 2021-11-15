Путин поручил предусмотреть расширение сети авиаперевозок внутри регионов

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 марта предусмотреть в плане реализации Транспортной стратегии расширение сети авиаперевозок внутри регионов.
Путин поручил предусмотреть расширение сети авиаперевозок внутри регионов
  • AP

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что в плане реализации Транспортной стратегии поручено предусмотреть мероприятия, направленные на расширение сети маршрутов внутрирегиональных авиационных перевозок.

Также перевозки надлежит сделать более доступными, поручено обновить парк воздушных судов, провести модернизацию аэропортов.

19 октября Владимир Путин заявил, что перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан страны.

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