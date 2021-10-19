Путин заявил о необходимости сделать перелёты малой авиации более доступными

Перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Он подчеркнул необходимость расширить сеть внутрирегиональных авиамаршрутов, модернизировать малые аэропорты и обновить авиапарк на этих рейсах.

«В целом перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан. И предлагаю сегодня подробно обсудить планы системной долгосрочной работы по этому направлению, которые напрямую затрагивают интересы жителей многих наших регионов», — сказал Путин.

RT вёл прямую трансляцию заседания президиума Госсовета, посвящённого транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035-го.

Ранее стало известно о планах выделить в 2021 году $225 млн на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры.