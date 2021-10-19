Путин заявил о необходимости сделать перелёты малой авиации более доступными

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Перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин заявил о необходимости сделать перелёты малой авиации более доступными
  • РИА Новости

Он подчеркнул необходимость расширить сеть внутрирегиональных авиамаршрутов, модернизировать малые аэропорты и обновить авиапарк на этих рейсах.

«В целом перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан. И предлагаю сегодня подробно обсудить планы системной долгосрочной работы по этому направлению, которые напрямую затрагивают интересы жителей многих наших регионов», — сказал Путин.

RT вёл прямую трансляцию заседания президиума Госсовета, посвящённого транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035-го.

Ранее стало известно о планах выделить в 2021 году $225 млн на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры.

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