Путин рассказал об объёме вкладываемых в авиаинфраструктуру средств

В текущем году Россия направит на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры $225 млн, заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам президента, авиации в России отводится особая роль, так как зачастую эта сфера является единственным связующим звеном, которое может гарантировать транспортную доступность отдалённых регионов.

«В 2021 году объём вкладываемых средств составит $225 млн», — цитирует Путина РИА Новости.

Он добавил, что за счёт этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов.

В Минтрансе России ранее сообщили о планах произвести свыше 700 самолётов к 2030 году.