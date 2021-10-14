Путин рассказал об объёме вкладываемых в авиаинфраструктуру средств

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В текущем году Россия направит на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры $225 млн, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин рассказал об объёме вкладываемых в авиаинфраструктуру средств
  • AP

По словам президента, авиации в России отводится особая роль, так как зачастую эта сфера является единственным связующим звеном, которое может гарантировать транспортную доступность отдалённых регионов.

«В 2021 году объём вкладываемых средств составит $225 млн», — цитирует Путина РИА Новости.

Он добавил, что за счёт этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов.

В Минтрансе России ранее сообщили о планах произвести свыше 700 самолётов к 2030 году.

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