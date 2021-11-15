В Москве рассказали о планах по строительству школ и детсадов

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В Москве планируют построить около 130 школ и детских садов в ближайшие три года.
В Москве рассказали о планах по строительству школ и детсадов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Мы продолжаем активное строительство образовательных зданий: зданий для школ, детских садов. В ближайшие три года будет построено ещё около 130 таких зданий», — заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося корпуса школы №1252 имени Сервантеса в районе Сокол.

Корпус рассчитан на 400 учеников. Площадь четырёхэтажного здания составляет 7,3 тыс. кв. м, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что финансирование сферы образования в Московской области составит около 152 млрд рублей в 2022 году.

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