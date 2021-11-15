В Москве рассказали о планах по строительству школ и детсадов
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
«Мы продолжаем активное строительство образовательных зданий: зданий для школ, детских садов. В ближайшие три года будет построено ещё около 130 таких зданий», — заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося корпуса школы №1252 имени Сервантеса в районе Сокол.
Корпус рассчитан на 400 учеников. Площадь четырёхэтажного здания составляет 7,3 тыс. кв. м, передаёт сайт «Москва 24».
Ранее сообщалось, что финансирование сферы образования в Московской области составит около 152 млрд рублей в 2022 году.