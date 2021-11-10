Финансирование сферы образования в Подмосковье составит 152 млрд рублей в 2022 году

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Финансирование сферы образования в Московской области составит около 152 млрд рублей в 2022 году.
Финансирование сферы образования в Подмосковье составит 152 млрд рублей в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

«Качество образования в Московской области — это то, чем мы действительно можем гордиться. Вместе с тем сегодня важной задачей остаётся строительство новых школ и детских садов, их капитальный ремонт. За последние годы здесь удалось сильно продвинуться, но впереди ещё много работы, поэтому и финансирование соответствующее», — заявил спикер парламента Игорь Брынцалов.

На финансирование общего образования выделят 128 млрд рублей, расходы на профессиональное образование составят 15,8 млрд, на дополнительное — 1,2 млрд.

Ещё 5,5 млрд предназначено для финансирования дошкольного образования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области построят ещё около 50 школ благодаря федеральной поддержке.

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