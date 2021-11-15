Жители ХМАО смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«С 16 ноября жители смогут получать сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в МФЦ на бумажном носителе», — сказала Комарова.
Вице-губернатор Всеволод Кольцов добавил, что такая услуга будет полезна для жителей, которые по каким-либо причинам не имеют доступа к порталу «Госуслуги».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 16 ноября россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ.