Жители ХМАО смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании оперштаба Югры сообщила, что жители региона с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о завершении вакцинации от коронавируса в МФЦ.

Об этом сообщает URA.RU.

«С 16 ноября жители смогут получать сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в МФЦ на бумажном носителе», — сказала Комарова.

Вице-губернатор Всеволод Кольцов добавил, что такая услуга будет полезна для жителей, которые по каким-либо причинам не имеют доступа к порталу «Госуслуги».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 16 ноября россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ.