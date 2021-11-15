Жители ХМАО смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ

Короткая ссылка
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на заседании оперштаба Югры сообщила, что жители региона с 16 ноября смогут получить бумажный сертификат о завершении вакцинации от коронавируса в МФЦ.
Жители ХМАО смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«С 16 ноября жители смогут получать сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в МФЦ на бумажном носителе», — сказала Комарова.

Вице-губернатор Всеволод Кольцов добавил, что такая услуга будет полезна для жителей, которые по каким-либо причинам не имеют доступа к порталу «Госуслуги».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 16 ноября россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить