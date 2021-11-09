Бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ с 16 ноября

С 16 ноября россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всем, кто сделал прививку, выдаётся сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее», — сказал он.

Ответственными за исполнение назначены Минцифры и Минздрав, они должны предусмотреть все возможности, чтобы люди получали услугу без сбоев.

С понедельника, 8 ноября, россияне могут получить обновлённый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни.