Бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ с 16 ноября
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«Всем, кто сделал прививку, выдаётся сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее», — сказал он.
Ответственными за исполнение назначены Минцифры и Минздрав, они должны предусмотреть все возможности, чтобы люди получали услугу без сбоев.
С понедельника, 8 ноября, россияне могут получить обновлённый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни.