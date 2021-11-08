В России начали выдачу новых сертификатов о вакцинации от коронавируса

С понедельника, 8 ноября, россияне могут получить обновлённый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни.

Соответствующий приказ Минздрава России обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде.

«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — сообщается в документе.

Сертификат формируется не позднее чем через три дня после осуществления вакцинации.

Ранее сообщалось, что в этом месяце будет введена новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19. Подробнее — в материале RT.