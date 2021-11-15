Глава Росстата назвал число принявших участие в переписи населения через портал госуслуг

Глава Росстата Павел Малков на брифинге рассказал, сколько человек приняли участие во Всероссийской переписи населения через портал госуслуг.

Как сообщает РИА Новости, Малков заявил, что через портал госуслуг переписались более 25 млн человек (около 10 млн домохозяйств).

Он также отметил, что за время переписи на горячую линию поступило более 70 тыс. звонков, свыше 665 тыс. сообщений было размещено в соцсетях на тему переписи, более 15 тыс. из них содержали критику.

Ранее Малков заявил, что первый этап переписи населения России завершён