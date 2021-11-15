В Росстате заявили о завершении первого этапа переписи населения
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- РИА Новости
«Сегодня в полночь завершён первый этап переписи. Остались ещё труднодоступные районы, которые будут переписываться до декабря, но в целом сбор данных завершён. Первый этап переписи состоялся», — приводит ТАСС его слова.
Малков отметил, что сейчас стартует второй этап переписи, в котором данные обработают и оценят.
10 ноября глава Росстата сообщал, что во Всероссийской переписи населения уже поучаствовали 133,5 млн человек.