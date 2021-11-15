В Госдуме заявили о возможности получения QR-кодов бессимптомно переболевшими COVID-19

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что граждане, бессимптомно переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут получать QR-код при подтверждении диагноза.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — приводит его слова Интерфакс.

Также он рассказал, что в законопроектах в настоящее время не говорится о каком-либо необходимом уровне антител для получения таких QR-кодов.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что система QR-кодов заметно сдерживает заболеваемость коронавирусом.

12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Соответствующие нормы планируют использовать до 1 июня 2022 года.

В проекте говорится, что переходный период при введении системы QR-кодов будет действовать до 1 февраля.

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