Попова: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в Амурской области
- Reuters
«У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, — это Амурская область», — сказала она.
Во всех остальных субъектах отмечается стабилизация эпидситуации, отметила глава Роспотребнадзора.
Попова также сообщила, что по итогам прошедшей 45-й недели власти видят снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма.
Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, за неделю в России темпы вакцинации от коронавируса возросли на 6%, всего за семь дней прививку сделали более 3,2 млн человек.