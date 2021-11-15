Попова: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в Амурской области

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Рост заболеваемости коронавирусом в настоящее время наблюдается только в Амурской области, в остальных субъектах ситуация стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в Амурской области
  • Reuters

«У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, — это Амурская область», — сказала она.

Во всех остальных субъектах отмечается стабилизация эпидситуации, отметила глава Роспотребнадзора.

Попова также сообщила, что по итогам прошедшей 45-й недели власти видят снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, за неделю в России темпы вакцинации от коронавируса возросли на 6%, всего за семь дней прививку сделали более 3,2 млн человек.

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