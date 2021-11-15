За неделю в России привили от COVID-19 более 3,2 млн человек

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За неделю в России темпы вакцинации от коронавируса возросли на 6%, всего за семь дней прививку сделали более 3,2 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
За неделю в России привили от COVID-19 более 3,2 млн человек
  • Reuters

«Это хорошие темпы вакцинации. Причём в наиболее критической группе — старше 60 лет — темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения. Прирост составил 14% за неделю», — сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он подчеркнул, что основная часть госпитализированных не вакцинированы.

Мурашко также рассказал, что в России зафиксировано снижение общего количества активных случаев заболевания коронавирусом на 7,5% за неделю.

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