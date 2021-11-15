За неделю в России привили от COVID-19 более 3,2 млн человек
- Reuters
«Это хорошие темпы вакцинации. Причём в наиболее критической группе — старше 60 лет — темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения. Прирост составил 14% за неделю», — сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он подчеркнул, что основная часть госпитализированных не вакцинированы.
Мурашко также рассказал, что в России зафиксировано снижение общего количества активных случаев заболевания коронавирусом на 7,5% за неделю.