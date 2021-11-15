Мурашко: за неделю в России фиксируется снижение числа активных случаев COVID-19 на 7,5%
- Reuters
«Прежде всего разрешите доложить о нагрузке за неделю. Регистрируется снижение общего количества активных случаев на 7,5%. Их число составило 1 274 000 пациентов, находящихся под курацией медицинских работников», — сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Такая динамика обусловлена режимом нерабочих дней и региональными мерами по борьбе с пандемией.
«Ограничительные мероприятия позволили переломить ситуацию», — сказал Мурашко.
Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация остаётся напряжённой.