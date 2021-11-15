Мишустин рассказал о напряжённой ситуации с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране остаётся напряжённой.

«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остаётся напряжённой», — сказал он.

При этом премьер отметил, что в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад.

«В том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней», — отметил Мишустин, добавив, что заболевших всё ещё много.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.