Мишустин рассказал о напряжённой ситуации с коронавирусом в России
- Reuters
«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остаётся напряжённой», — сказал он.
При этом премьер отметил, что в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад.
«В том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней», — отметил Мишустин, добавив, что заболевших всё ещё много.
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