Мишустин рассказал о напряжённой ситуации с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране остаётся напряжённой.
Мишустин рассказал о напряжённой ситуации с коронавирусом в России
  • Reuters

«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Ситуация остаётся напряжённой», — сказал он.

При этом премьер отметил, что в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад.

«В том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней», — отметил Мишустин, добавив, что заболевших всё ещё много.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить