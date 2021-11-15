Глава Роспотребнадзора заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России после двух месяцев роста.

«Хотелось бы отметить, что по итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма... по результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%», — заявила она.

Попова добавила, что в девяти российских регионах показатели снижения заболеваемости составляют от 2% до 23%.

«В 43 субъектах мы не наблюдаем никакой динамики роста, заболеваемость остановилась. Но ещё в 33 субъектах мы наблюдаем некоторый рост. Этот рост незначительный», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова рассказала о заболеваемости COVID-19 разных возрастных групп в России.

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