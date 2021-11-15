Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в России
  • Reuters

«Вынужден отметить, что на сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находятся 246 тыс. пациентов. Развёрнуто 295 тыс. коек. Такая самая значимая цифра... пациенты, находящиеся в тяжёлом состоянии, особенно группа находящихся на искусственной вентиляции лёгких (сегодня таких пациентов, находящихся на искусственной вентиляции, чуть более 7 тыс.)», — сказал он.

10 ноября глава Минздрава сообщил, что первым компонентом вакцины в России привиты более 62 млн человек.

В октябре в беседе с НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.

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