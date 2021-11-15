В Тамбовской области выявили 212 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Общее число случаев коронавируса достигло 51 507, сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
48 400 человек выписаны из больниц после выздоровления.
Наряду с этим за истекшие сутки в Крыму зафиксировали 860 случаев коронавируса, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Выздоровели при этом 858 человек, 18 скончались.
С начала пандемии число подтверждённых случаев заболевания в регионе достигло 108 644.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса.