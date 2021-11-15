В Тамбовской области выявили 212 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области за минувшие сутки подтвердили 212 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее число случаев коронавируса достигло 51 507, сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

48 400 человек выписаны из больниц после выздоровления.

Наряду с этим за истекшие сутки в Крыму зафиксировали 860 случаев коронавируса, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Выздоровели при этом 858 человек, 18 скончались.

С начала пандемии число подтверждённых случаев заболевания в регионе достигло 108 644.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса.