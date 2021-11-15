В Тамбовской области выявили 212 случаев COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области за минувшие сутки подтвердили 212 новых случаев заболевания коронавирусом.
В Тамбовской области выявили 212 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Общее число случаев коронавируса достигло 51 507, сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

48 400 человек выписаны из больниц после выздоровления.

Наряду с этим за истекшие сутки в Крыму зафиксировали 860 случаев коронавируса, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Выздоровели при этом 858 человек, 18 скончались.

С начала пандемии число подтверждённых случаев заболевания в регионе достигло 108 644.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса.

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