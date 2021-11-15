Глава «Автодора» заявил, что обход Твери по трассе М11 построят к концу 2023 года

Короткая ссылка
Обход Твери по автотрассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, построят к концу 2023 года, заявил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Глава «Автодора» заявил, что обход Твери по трассе М11 построят к концу 2023 года
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы», — приводит его слова РИА Новости.

В августе в Минтрансе России заявляли о планах по достройке участка скоростной автодороги М11 «Нева» в обход Твери к 2027 году

Скоростной режим на трассе М11 ранее повысили до 130 км/ч на территориях Московской и Тверской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить