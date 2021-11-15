Глава «Автодора» заявил, что обход Твери по трассе М11 построят к концу 2023 года

Обход Твери по автотрассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, построят к концу 2023 года, заявил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы», — приводит его слова РИА Новости.

В августе в Минтрансе России заявляли о планах по достройке участка скоростной автодороги М11 «Нева» в обход Твери к 2027 году.

Скоростной режим на трассе М11 ранее повысили до 130 км/ч на территориях Московской и Тверской областей.