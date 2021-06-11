Скорость движения на участке трассы М11 «Нева» повысили до 130 км/ч

Скоростной режим на трассе М11 повысили до 130 км/ч на территориях Московской и Тверской областей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу государственной компании «Автодор».

«C 11 июня скоростной режим на участке с 59-го по 149-й километр трассы М11 «Нева» в Московской и Тверской областях повышается до 130 км/ч», — говорится в публикации.

Как передаёт телеканал «360», до конца июня скорость повысят и на других отрезках пути — с 546-го по 680-й километр в Новгородской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге.

Об изменениях скоростного режима водителей оповестят посредством информационных табло и дорожных знаков.