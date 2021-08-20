Минтранс назвал сроки строительства участка трассы М11 в обход Твери

Строительство участка скоростной автодороги М11 «Нева» в обход Твери планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

«Строительство скоростной автомобильной дороги М11 «Нева» на участке 149-й километр — 208-й километр (обход города Твери) будет завершено в 2027 году», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, соответствующие сроки Минтранс предлагает закрепить в Транспортной стратегии России на период до 2030 года.

Ранее сообщалось, что скоростной режим на трассе М11 повысили до 130 км/ч на территориях Московской и Тверской областей.