Минтранс назвал сроки строительства участка трассы М11 в обход Твери

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Строительство участка скоростной автодороги М11 «Нева» в обход Твери планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
Минтранс назвал сроки строительства участка трассы М11 в обход Твери
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Строительство скоростной автомобильной дороги М11 «Нева» на участке 149-й километр — 208-й километр (обход города Твери) будет завершено в 2027 году», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, соответствующие сроки Минтранс предлагает закрепить в Транспортной стратегии России на период до 2030 года.

Ранее сообщалось, что скоростной режим на трассе М11 повысили до 130 км/ч на территориях Московской и Тверской областей.

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