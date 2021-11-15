Столичный центр «Моя карьера» предложит варианты подработки в новогодние праздники
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Директор центра занятости Ирина Швец рассказала, что день вакансий будет проходить онлайн в 15:00 18 ноября.
«Столичные компании представят москвичам более 500 предложений временного трудоустройства», — добавила она.
Отмечается, что в преддверии Нового года москвичи традиционно приобретают больше товаров и услуг, поэтому компании зачастую привлекают временных сотрудников. Особенно это востребовано в сфере общепита, продаж, упаковки и доставки подарков.
Ранее «Известия» сообщали, что в сервисах доставки заявили о росте количества заказов из ресторанов в Москве в первый день нерабочей недели.