Столичный центр «Моя карьера» предложит варианты подработки в новогодние праздники

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Центр занятости «Моя карьера» приглашает на день вакансий тех, кто хочет найти подработку в Москве на период новогодних праздников.
Столичный центр «Моя карьера» предложит варианты подработки в новогодние праздники
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Директор центра занятости Ирина Швец рассказала, что день вакансий будет проходить онлайн в 15:00 18 ноября.

«Столичные компании представят москвичам более 500 предложений временного трудоустройства», — добавила она.

Отмечается, что в преддверии Нового года москвичи традиционно приобретают больше товаров и услуг, поэтому компании зачастую привлекают временных сотрудников. Особенно это востребовано в сфере общепита, продаж, упаковки и доставки подарков.

Ранее «Известия» сообщали, что в сервисах доставки заявили о росте количества заказов из ресторанов в Москве в первый день нерабочей недели.

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