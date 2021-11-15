Столичный центр «Моя карьера» предложит варианты подработки в новогодние праздники

Центр занятости «Моя карьера» приглашает на день вакансий тех, кто хочет найти подработку в Москве на период новогодних праздников.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Директор центра занятости Ирина Швец рассказала, что день вакансий будет проходить онлайн в 15:00 18 ноября.

«Столичные компании представят москвичам более 500 предложений временного трудоустройства», — добавила она.

Отмечается, что в преддверии Нового года москвичи традиционно приобретают больше товаров и услуг, поэтому компании зачастую привлекают временных сотрудников. Особенно это востребовано в сфере общепита, продаж, упаковки и доставки подарков.

Ранее «Известия» сообщали, что в сервисах доставки заявили о росте количества заказов из ресторанов в Москве в первый день нерабочей недели.