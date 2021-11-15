В Кремле прокомментировали внесение в Госдуму закона об обязательных QR-кодах в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о QR-кодах.

По его словам, кабмин исходит из необходимости оформить соответствующие меры законодательно на федеральном уровне.

«Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности (данных мер. — RT)», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Песков добавил, что работа по законопроектам о QR-кодах только начинается, её детали следует узнавать в правительстве.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Соответствующие нормы планируют ввести до 1 июня 2022 года.

Уточняется, что законопроект устанавливает переходный период при введении системы QR-кодов до 1 февраля.