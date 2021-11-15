Названы победители конкурса «Большая перемена» из Пермского края

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Стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9—11-х классов из Пермского края. Конкурс проходил в Крыму, в международном центре «Артек».
Названы победители конкурса «Большая перемена» из Пермского края
  • © Большая перемена
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Как сообщает ФАН, из 600 победителей со всей России 15 человек — школьники из Пермского края.

Отмечается, что главный приз — 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы — получили шесть учащихся из Прикамья.

Среди них — Фёдор Владимиров из Перми, Майя Узерина из Чайковского и Елизавета Ладейщикова из Пермского района.

При этом по 200 тыс. рублей получили девять учеников 9—10-х классов из Перми, Чусового и Чайковского.

Президент России Владимир Путин поздравил победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена», подчеркнув, что достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны.

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