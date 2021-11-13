Президент России Владимир Путин поздравил победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена», подчеркнув, что достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны.

«Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы... Достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Он отметил, что опыт участия в «Большой перемене» послужит опорой для реализации амбиций и достижения успехов в будущей профессии.

Путин подчеркнул, что для осуществления мечты важно иметь надёжную команду единомышленников.

9 ноября сообщалось, что в международном центре «Артек» в Крыму начался финал всероссийского конкурса «Большая перемена».