Путин поздравил победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена», подчеркнув, что достижения сегодняшних школьников определяют будущее страны.
Путин поздравил победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена»
  • AP

«Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы... Достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Он отметил, что опыт участия в «Большой перемене» послужит опорой для реализации амбиций и достижения успехов в будущей профессии. 

Путин подчеркнул, что для осуществления мечты важно иметь надёжную команду единомышленников.

9 ноября сообщалось, что в международном центре «Артек» в Крыму начался финал всероссийского конкурса «Большая перемена».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить