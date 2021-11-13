Путин поздравил победителей и финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена»
- AP
«Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы... Достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны», — приводит его слова пресс-служба Кремля.
Он отметил, что опыт участия в «Большой перемене» послужит опорой для реализации амбиций и достижения успехов в будущей профессии.
Путин подчеркнул, что для осуществления мечты важно иметь надёжную команду единомышленников.
9 ноября сообщалось, что в международном центре «Артек» в Крыму начался финал всероссийского конкурса «Большая перемена».