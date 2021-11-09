В «Артеке» начался финал конкурса «Большая перемена»
- Reuters
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Приветствие в адрес финалистов направила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Я хочу поздравить каждого из вас с выходом в финал этого масштабного конкурса, который объединил более 2,5 млн ребят из всей России. Вы вошли в число финалистов, а значит, успешно справились со всеми конкурсными заданиями. Вы уже стали лучшими», — заявила она.
В финале участвуют 1500 старшеклассников, которые прошли дистанционные этапы и очные полуфиналы.
Победителями станут 600 человек — 300 учеников 11-х классов и 300 учеников 9—10 классов.
Ранее RIA56 сообщало, что в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 22 студента и школьника из Оренбургской области.