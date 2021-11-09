В «Артеке» начался финал конкурса «Большая перемена»

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В международном центре «Артек» в Крыму начался финал всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» для учеников с девятого по 11-й классы.
В «Артеке» начался финал конкурса «Большая перемена»
  • Reuters

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Приветствие в адрес финалистов направила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я хочу поздравить каждого из вас с выходом в финал этого масштабного конкурса, который объединил более 2,5 млн ребят из всей России. Вы вошли в число финалистов, а значит, успешно справились со всеми конкурсными заданиями. Вы уже стали лучшими», — заявила она.

В финале участвуют 1500 старшеклассников, которые прошли дистанционные этапы и очные полуфиналы.

Победителями станут 600 человек — 300 учеников 11-х классов и 300 учеников 9—10 классов.

Ранее RIA56 сообщало, что в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 22 студента и школьника из Оренбургской области.

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