В «Артеке» начался финал конкурса «Большая перемена»

В международном центре «Артек» в Крыму начался финал всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» для учеников с девятого по 11-й классы.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Приветствие в адрес финалистов направила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я хочу поздравить каждого из вас с выходом в финал этого масштабного конкурса, который объединил более 2,5 млн ребят из всей России. Вы вошли в число финалистов, а значит, успешно справились со всеми конкурсными заданиями. Вы уже стали лучшими», — заявила она.

В финале участвуют 1500 старшеклассников, которые прошли дистанционные этапы и очные полуфиналы.

Победителями станут 600 человек — 300 учеников 11-х классов и 300 учеников 9—10 классов.

Ранее RIA56 сообщало, что в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 22 студента и школьника из Оренбургской области.