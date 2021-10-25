В финал конкурса «Большая перемена» вышли 1500 школьников

В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» попали 1500 школьников.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Росмолодёжи.

«Регионами — лидерами по количеству финалистов среди старшеклассников стали Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская и Челябинская области», — заявили в пресс-службе.

Финал состоится 9—13 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму. Программа включает мотивационные дискуссии, творческие мастер-классы, шоу роботов.

Ранее RIA56 сообщало, что в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 22 студента и школьника из Оренбургской области.