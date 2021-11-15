Терапевт Голубкова рассказала о причинах повышенной температуры после ОРВИ

Короткая ссылка
Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ирина Голубкова рассказала, почему у человека после респираторного заболевания может наблюдаться повышенная температура.
Терапевт Голубкова рассказала о причинах повышенной температуры после ОРВИ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Температурный хвост — это состояние, при котором после инфекции сохраняется повышенная температура. Обычно он находится на значениях 37—37,9 °С. Фактически температурный хвост — след уходящей инфекции. Это частое явление: у одних оно протекает легче, у других сопровождается ухудшением самочувствия», — отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Это связано с тем, что после острой стадии заболевания организм не может оперативно перестроиться, а стабилизация самочувствия (и температуры в том числе) происходит не сразу, добавила Голубкова.

По её словам, в зависимости от иммунитета и общего состояния здоровья температурный хвост может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

«Если температурный хвост сопровождался серьёзным дискомфортом, стоит задуматься об улучшении терморегуляции организма, например рассмотреть вопрос закаливания. Если он сохраняется более десяти дней, требуется обратиться к врачу», — посоветовала Голубкова.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить