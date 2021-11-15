Терапевт Голубкова рассказала о причинах повышенной температуры после ОРВИ

Врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ирина Голубкова рассказала, почему у человека после респираторного заболевания может наблюдаться повышенная температура.

«Температурный хвост — это состояние, при котором после инфекции сохраняется повышенная температура. Обычно он находится на значениях 37—37,9 °С. Фактически температурный хвост — след уходящей инфекции. Это частое явление: у одних оно протекает легче, у других сопровождается ухудшением самочувствия», — отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Это связано с тем, что после острой стадии заболевания организм не может оперативно перестроиться, а стабилизация самочувствия (и температуры в том числе) происходит не сразу, добавила Голубкова.

По её словам, в зависимости от иммунитета и общего состояния здоровья температурный хвост может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

«Если температурный хвост сопровождался серьёзным дискомфортом, стоит задуматься об улучшении терморегуляции организма, например рассмотреть вопрос закаливания. Если он сохраняется более десяти дней, требуется обратиться к врачу», — посоветовала Голубкова.

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