В СК возбудили дело по факту пожара на комбинате в Липецкой области
- © lipetsk.nlmk.com
«Следственными органами... уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении регионального управления СК России.
В ведомстве уточнили, что специалисты проведут ряд экспертиз для установления степени тяжести вреда, нанесённого сотруднице предприятия.
Ранее на НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием.
Позднее стало известно, что состояние пострадавшей при ЧП оценивается как тяжёлое.