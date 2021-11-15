В СК возбудили дело по факту пожара на комбинате в Липецкой области

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после пожара на Новолипецком металлургическом комбинате.

«Следственными органами... уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

В ведомстве уточнили, что специалисты проведут ряд экспертиз для установления степени тяжести вреда, нанесённого сотруднице предприятия.

Ранее на НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием.

Позднее стало известно, что состояние пострадавшей при ЧП оценивается как тяжёлое.