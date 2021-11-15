В СК возбудили дело по факту пожара на комбинате в Липецкой области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после пожара на Новолипецком металлургическом комбинате.
В СК возбудили дело по факту пожара на комбинате в Липецкой области
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«Следственными органами... уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

В ведомстве уточнили, что специалисты проведут ряд экспертиз для установления степени тяжести вреда, нанесённого сотруднице предприятия.

Ранее на НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием.

Позднее стало известно, что состояние пострадавшей при ЧП оценивается как тяжёлое.

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