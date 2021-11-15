Медики рассказали о состоянии пострадавшей при ЧC в Новолипецком металлокомбинате

Состояние пострадавшей работницы в результате взрыва в Новолипецком металлургическом комбинате оценили как тяжёлое. Об этом заявили в экстренной службе области.

«Состояние тяжёлое», — приводит РИА Новости заявление службы. Уточняется, что она находится в реанимации в ожоговом центре. Ранее в НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием.