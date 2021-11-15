Медики рассказали о состоянии пострадавшей при ЧC в Новолипецком металлокомбинате
Состояние пострадавшей работницы в результате взрыва в Новолипецком металлургическом комбинате оценили как тяжёлое. Об этом заявили в экстренной службе области.
«Состояние тяжёлое», — приводит РИА Новости заявление службы.
Уточняется, что она находится в реанимации в ожоговом центре.
Ранее в НЛМК сообщили, что на складе комбината произошёл хлопок с последующим возгоранием.
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