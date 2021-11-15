Травматолог Гончаров назвал возможные причины болей в спине

Травматолог-ортопед высшей категории, вертебролог Максим Гончаров рассказал о возможных причинах болей в позвоночнике.

Так, одной из причин подобных болей является плоскостопие, сказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Из-за плоскостопия центр тяжести смещается к поясничному отделу позвоночника. Люди любого возраста в таком случае испытывают боль, когда стоят. Нет какого-либо локального проявления справа или слева. Это именно разлитая болезненность по пояснично-крестцовому отделу позвоночника», — пояснил он.

Также пациенты сейчас часто сталкиваются с диагнозом «остеохондроз». У каждого второго жителя планеты старше 40 лет есть повреждения межпозвоночных дисков. К 50 годам число страдающих остеохондрозом приближается к 70%, добавил Гончаров.

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