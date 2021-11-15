Травматолог Гончаров назвал возможные причины болей в спине

Короткая ссылка
Травматолог-ортопед высшей категории, вертебролог Максим Гончаров рассказал о возможных причинах болей в позвоночнике.
Травматолог Гончаров назвал возможные причины болей в спине
  • © Сергей Красноухов
  • РИА Новости

Так, одной из причин подобных болей является плоскостопие, сказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Из-за плоскостопия центр тяжести смещается к поясничному отделу позвоночника. Люди любого возраста в таком случае испытывают боль, когда стоят. Нет какого-либо локального проявления справа или слева. Это именно разлитая болезненность по пояснично-крестцовому отделу позвоночника», — пояснил он.

Также пациенты сейчас часто сталкиваются с диагнозом «остеохондроз». У каждого второго жителя планеты старше 40 лет есть повреждения межпозвоночных дисков. К 50 годам число страдающих остеохондрозом приближается к 70%, добавил Гончаров.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить