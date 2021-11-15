Невролог Овдиенко назвала сроки восстановления обоняния у переболевших COVID-19

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Заведующая неврологическим отделением Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн Оксана Овдиенко рассказала, сколько времени может занять восстановление обоняния у пациентов, перенёсших коронавирус.
Невролог Овдиенко назвала сроки восстановления обоняния у переболевших COVID-19
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В большинстве случаев восстановление обоняния происходит самопроизвольно в течение месяца на фоне лечения коронавируса. Назначение каких-либо дополнительных процедур и препаратов при этом не требуется, рассказала специалист в беседе с «Российской газетой».

«Когда иммунитет начинает справляться с вирусом, дополнительные клетки восстанавливаются, и молекулы ароматов снова получают возможность проникать к рецепторам. Если нейроны оказались нетронутыми, обоняние может вернуться уже через одну-две недели. При повреждении нейронов их регенерация занимает более длительное время. Чтобы вновь ощущать запахи и вкусы, может потребоваться до шести недель. Но иногда процесс восстановления занимает более четырёх месяцев», — добавила Овдиенко.

Также она уточнила, что не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец — продукты, которые, по мнению некоторых заболевших, якобы могут ускорить процесс восстановления временно утраченных функций.

«Нужно, наоборот, создать условия покоя, использовать щадящую диету и не добавлять в пищу острые приправы», — заключила врач.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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