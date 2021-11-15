Для жителей Якутии старше 60 лет проводят вакцинацию на дому

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В Якутии вакцинацию жителей старше 60 лет по заявкам начали проводить по месту жительства, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Елена Афанасьева.
Для жителей Якутии старше 60 лет проводят вакцинацию на дому
  • РИА Новости

«Медицинские организации республики ведут адресную работу по вакцинированию лиц старше 60 лет, в том числе прививают по заявкам по их месту жительства», — сказала она.

По словам Афанасьевой, к настоящему времени в Якутии вакцинацию первым компонентом прошли более 85 тыс. граждан в возрасте старше 60 лет, что составляет 60% от общего количества пожилых жителей республики.

По данным оперштаба по борьбе с распространением пандемии в Якутии, за последние сутки в регионе выявили 284 новых случая COVID-19.

Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik ранее назвал три варианта развития коронавируса.

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