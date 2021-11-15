Для жителей Якутии старше 60 лет проводят вакцинацию на дому
- РИА Новости
«Медицинские организации республики ведут адресную работу по вакцинированию лиц старше 60 лет, в том числе прививают по заявкам по их месту жительства», — сказала она.
По словам Афанасьевой, к настоящему времени в Якутии вакцинацию первым компонентом прошли более 85 тыс. граждан в возрасте старше 60 лет, что составляет 60% от общего количества пожилых жителей республики.
По данным оперштаба по борьбе с распространением пандемии в Якутии, за последние сутки в регионе выявили 284 новых случая COVID-19.
Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik ранее назвал три варианта развития коронавируса.