Врач Жемчугов назвал три сценария развития ситуации с COVID-19

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik заявил, что у коронавируса есть три варианта развития.

«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус», — рассказал врач.

По словам врача, есть также такой сценарий развития вируса, при котором он может просто исчезнуть в природе.

«Третий вариант ... — он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — резюмировал Жемчугов, назвав данный путь самым губительным для человечества.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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