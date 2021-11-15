Врач Жемчугов назвал три сценария развития ситуации с COVID-19
«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус», — рассказал врач.
По словам врача, есть также такой сценарий развития вируса, при котором он может просто исчезнуть в природе.
«Третий вариант ... — он будет всё время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — резюмировал Жемчугов, назвав данный путь самым губительным для человечества.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.