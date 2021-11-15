Политолог Фельдман прокомментировал предложение расширить условия для признания НКО иноагентом

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в беседе с RT прокомментировал предложение признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян.
Политолог Фельдман прокомментировал предложение расширить условия для признания НКО иноагентом
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По мнению политолога, дать однозначную оценку трудно, так как россияне, проживающие за рубежом, остаются гражданами России и в любой момент могут вернуться.

Фельдман считает, что в этом случае получение денег НКО от таких россиян не может рассматриваться как спонсирование иностранными структурами.

«С другой стороны, как показывает практика, многие россияне, отправившиеся жить на Запад и по-прежнему сохраняющие отечественный паспорт, настроены крайне негативно к политической системе современной России и из-за рубежа осуществляют деятельность на её демонтаж», — добавил политолог.

По его словам, с каждым случаем нужно работать индивидуально.

«Нужно разбираться с конкретными личностями и смотреть по ситуации, какие цели они преследуют. Это может быть как гуманитарное сотрудничество, так и целенаправленная подрывная деятельность», — подвёл итог Фельдман.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян.

В настоящее время иностранным финансированием НКО могут быть признаны средства, полученные от российских граждан, но лишь в том случае, если данные граждане получают финансирование от других государств, иностранных или международных организаций либо действуют в качестве посредников при получении данных средств НКО.

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