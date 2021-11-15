Губернатор Мурманской области ушёл на самоизоляцию

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса в кругу близких чиновника.
Губернатор Мурманской области ушёл на самоизоляцию
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня работаю в удалённом режиме, потому что в кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, самоизолировался», — заявил он на оперативном совещании

Чибис отметил, что работу и совещания будет продолжать в дистанционном формате.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил об уходе на самоизоляцию в связи с подтверждённым коронавирусом у его родственника.

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