Губернатор Новгородской области Никитин ушёл на самоизоляцию

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил об уходе на самоизоляцию в связи с подтверждённым коронавирусом у его родственника. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на COVID-19. Правила требуют, чтобы я на некоторое время ушёл на самоизоляцию», — написал Никитин.

Он уточнил, что продолжит работу в дистанционном формате и будет регулярно сдавать ПЦР-тесты.

Решение о выходе на работу в очном режиме Никитин примет после консультаций с медиками.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что сделала прививку от коронавируса шесть раз.