Губернатор Новгородской области Никитин ушёл на самоизоляцию
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«На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на COVID-19. Правила требуют, чтобы я на некоторое время ушёл на самоизоляцию», — написал Никитин.
Он уточнил, что продолжит работу в дистанционном формате и будет регулярно сдавать ПЦР-тесты.
Решение о выходе на работу в очном режиме Никитин примет после консультаций с медиками.
Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что сделала прививку от коронавируса шесть раз.