Губернатор Новгородской области Никитин ушёл на самоизоляцию

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил об уходе на самоизоляцию в связи с подтверждённым коронавирусом у его родственника. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор Новгородской области Никитин ушёл на самоизоляцию
  • © Андрей Никитин
  • vk.com

«На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на COVID-19. Правила требуют, чтобы я на некоторое время ушёл на самоизоляцию», — написал Никитин.

Он уточнил, что продолжит работу в дистанционном формате и будет регулярно сдавать ПЦР-тесты.

Решение о выходе на работу в очном режиме Никитин примет после консультаций с медиками.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что сделала прививку от коронавируса шесть раз.

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