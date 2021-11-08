Губернатор ХМАО сделала прививку от коронавируса шесть раз

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова рассказала, что сделала шесть раз прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V» в рамках эксперимента.

Об этом она рассказала во время встречи с депутатами города Урая.

Комарова объяснила, что она, как должностное лицо, обязана создать условия для выполнения решений о вакцинации.

«Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании (вакцины). Я их сделала «Спутником V», — цитирует её ТАСС.

По словам Комаровой, эти данные будут использованы в результатах исследований.

В сентябре глава ХМАО подписала постановление об усилении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.