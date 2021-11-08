Губернатор ХМАО сделала прививку от коронавируса шесть раз
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- РИА Новости
Об этом она рассказала во время встречи с депутатами города Урая.
Комарова объяснила, что она, как должностное лицо, обязана создать условия для выполнения решений о вакцинации.
«Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Я участвую в эксперименте, исследовании (вакцины). Я их сделала «Спутником V», — цитирует её ТАСС.
По словам Комаровой, эти данные будут использованы в результатах исследований.
В сентябре глава ХМАО подписала постановление об усилении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.