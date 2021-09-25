Власти ХМАО усилили меры по борьбе с коронавирусом
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«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой в округе усилены меры, направленные на сохранение здоровья и личной безопасности жителей», — говорится в сообщении,опубликованном на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что в округе до 31 октября включительно приостановили деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений.
Также в ХМАО запретили оказывать услуги по курению кальяна.
Ранее власти Бурятии до 31 октября текущего года продлили ограничительные меры, введённые для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.