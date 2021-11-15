В Красноярском крае мужчина взломал морг и повредил тела четырёх умерших
«В Курагинском районе Красноярского края задержан подозреваемый в проникновении в помещение морга при районной больнице», — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.
По информации полиции, ночью мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения и в поисках места для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь.
Отмечается, что во время своего пребывания в морге мужчина повредил четыре тела умерших найденным там скальпелем.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту надругательстве над телами умерших.
Ранее в Красноярском крае сотрудники правопорядка задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве.