В Красноярском крае задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись родственниками или сотрудниками МВД. Они уверяли, что близкие потенциальных жертв попали в ДТП, после чего просили деньги.

«Полицейские предполагают, что подозреваемые причастны минимум к трём фактам. Так, у 80-летней женщины мнимый следователь требовал 800 тыс. рублей, а её ровесник занял у соседа 50 тыс. рублей, чтобы помочь близкому человеку, за которого выдал себя аферист по телефону», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны четыре подозреваемых.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как определить телефонных мошенников.