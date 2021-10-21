В Красноярском крае задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве

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В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве.
В Красноярском крае задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись родственниками или сотрудниками МВД. Они уверяли, что близкие потенциальных жертв попали в ДТП, после чего просили деньги.

«Полицейские предполагают, что подозреваемые причастны минимум к трём фактам. Так, у 80-летней женщины мнимый следователь требовал 800 тыс. рублей, а её ровесник занял у соседа 50 тыс. рублей, чтобы помочь близкому человеку, за которого выдал себя аферист по телефону», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны четыре подозреваемых.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как определить телефонных мошенников.

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