«Ъ»: в России могут отключить половину корпоративных номеров с 1 декабря

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Генеральный директор консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов заявил, что свыше половины корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить от услуг связи после 1 декабря по причине неподачи сведений о конечных пользователях сим-карт.

Отмечается, что отключения могут случиться по причине нарушения закона «О связи», регулирующего оборот «серых» сим-карт.

В соответствии с внесенными в декабре 2020 года поправками в закон, корпоративные абоненты должны предоставить сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».

«Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на «Госуслугах», к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не внесут сведения», — рассказал Анкилов газете «КоммерсантЪ».

По его словам, свыше половины клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения, которые нужно предоставить в срок до 30 ноября.

Ранее член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал о мерах при «клонировании» сим-карты мошенниками.

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