Бочаров рассказал о продолжающемся расследовании причин крушения Ил-112В в Подмосковье
«Продолжается исследование причины аварии... Вы посмотрите статистику, они (расследования. — RT) идут годами», — сказал он в комментарии ТАСС.
17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
На борту находились три члена экипажа.
Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами Мужества лётчиков-испытателей и бортинженера, которые погибли при крушении самолёта в Подмосковье.
«Ростех» объявил о формировании комиссии для расследования инцидента.