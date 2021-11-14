Бочаров рассказал о продолжающемся расследовании причин крушения Ил-112В в Подмосковье

Комиссия продолжает исследовать причины авиакатастрофы с единственным лётным экземпляром самолёта Ил-112В. Об этом заявил замглавы Минпромторга России, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров.

«Продолжается исследование причины аварии... Вы посмотрите статистику, они (расследования. — RT) идут годами», — сказал он в комментарии ТАСС.

17 августа стало известно об аварии во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На борту находились три члена экипажа.

Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами Мужества лётчиков-испытателей и бортинженера, которые погибли при крушении самолёта в Подмосковье.

«Ростех» объявил о формировании комиссии для расследования инцидента.