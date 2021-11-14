В России за сутки выявили более 38 тысяч случаев коронавируса

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 38 823 случая инфицирования. При этом накануне стало известно о 39 256 заболевших.

С начала эпидемии в России подтвердили 9 070 674 случая COVID-19.

За сутки выздоровел 29 821 пациент с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 784 585 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.