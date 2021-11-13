Кабмин утвердил распоряжение о финансировании строительства кластера «Образцово»
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- РИА Новости
«К 2026 году в Москве будет построен многофункциональный технологический кластер «Образцово». На его создание из федерального бюджета будет направлено почти 30 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «распределение финансирования по самым крупным объектам будущего кластера утвердил председатель правительства Михаил Мишустин».
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в 2022—2024 годах в Москве по программе реновации построят более 300 домов.