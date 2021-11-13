Кабмин утвердил распоряжение о финансировании строительства кластера «Образцово»

Правительство России утвердило распоряжение о финансировании строительства кластера «Образцово». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«К 2026 году в Москве будет построен многофункциональный технологический кластер «Образцово». На его создание из федерального бюджета будет направлено почти 30 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «распределение финансирования по самым крупным объектам будущего кластера утвердил председатель правительства Михаил Мишустин».

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в 2022—2024 годах в Москве по программе реновации построят более 300 домов.