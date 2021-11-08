В Москве по программе реновации в 2022—2024 годах построят более 300 домов

В 2022—2024 годах в Москве по программе реновации построят более 300 домов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В ближайшие три года мы планируем построить более 300 домов площадью около 5 млн кв. м», — цитирует Бочкарёва сайт «Москва 24».

По его словам, власти российской столицы намерены обеспечить жителей старых домов новым жильём и создать максимально комфортную городскую среду. Так, к 2024 году планируется переселить 155 тыс. человек.

За январь — октябрь 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 11 млн кв. м недвижимости различного назначения.

В столице с начала 2021 года передали под заселение по программе реновации 50 новых жилых корпусов.