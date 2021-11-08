Бочкарёв заявил, что годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен

За январь — октябрь 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 11 млн кв. м недвижимости различного назначения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», — приводит слова Бочкарёва пресс-служба столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

Как отметил заммэра, за десять месяцев 2021 года удалось превзойти итоговый показатель 2020-го. Тогда общий объём ввода составил 10,8 млн кв. м.

«Кроме того, почти наполовину перевыполнен и план по вводу жилья: всего с начала года в столице введено более 5,8 млн кв. м жилой недвижимости, что уже близко к абсолютному рекорду столицы», — сообщил Бочкарёв.

Ранее он заявил, что в планах на 2021 год — ввести в Москве 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.

Как ранее сообщала НСН, в Москве ввели в эксплуатацию 42 стартовых дома по реновации с начала 2021 года.