В Москве передали под заселение по реновации 50 новостроек с начала года

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В Москве передали под заселение по программе реновации 50 новых жилых корпусов с начала 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве передали под заселение по реновации 50 новостроек с начала года
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Об этом сообщает НСН.

«По программе реновации жилищного фонда с начала текущего года обеспечена передача под заселение 50 новостроек общей площадью 594,7 тыс. кв. м», — сказал Бочкарёв.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщил, что всего в 2021 году для ускорения реализации программы подобрали 62 новые стартовые площадки с градостроительным потенциалом 1,1 млн кв. м.

Уже утверждено десять площадок, строительство домов на них позволит расселить 26 старых зданий.

«В дальнейшем на месте демонтированных домов будет развёрнуто новое жилищное строительство для нужд программы реновации», — уточнил Лёвкин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на портале mos.ru стали доступны две новые онлайн-услуги для участников программы реновации — запись на осмотр квартиры и запись на заключение договора.

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